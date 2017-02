Briefkästen mit "Rotem Punkt" werden seltener

Auktionsberichte

175. Rauhut-&-Kruschel-Auktion: Altdeutschland für Liebhaber

Mit insgesamt 10 000 Losen und einem Gesamtausruf von 3 Millionen Euro wartet die 175. Versteigerung der Firma Rauhut & Kruschel am 17. und 18. Februar 2017 in Mülheim an der Ruhr auf. Durch die Auflösung zweier Sammlungen besticht sie durch ... [mehr]

36. Gärtner-Auktion: Zum Luther-Jahr ein Luther-Brief

Auch die 36. Versteigerung von Christoph Gärtner am Stammsitz in Bie­tigheim-Bissingen ist wieder zweigeteilt. Los geht es am 9. und 10. Fe­bru­ar 2017 mit einer reichen Auswahl an Münzen, Medaillen und Bank­noten. Vom 21. bis 24. Februar ... [mehr]

93. Gert-Müller-Auktion: Einmaliger Dienstbrief mit der ersten Briefmarke der Welt!

Die 93. internationale Gert-Müller-Auktion, die am 17. und 18. Februar 2017 durchgeführt wird, bringt ein sehr umfangreiches Angebot von über 4000 Einzellosen sowie mehr als 3500 Sammlungen, Partien und Nachlässen. Im Einzellos-Teil stehen ... [mehr]

Sensationspreis für "Chinesische Affen"

HONGKONG Wir schrei­ben das Jahr 1980. Die Volksrepublik Chi­na gibt erstmalig seit ihrer Gründung im Jahr 1949 Briefmar­ken heraus, die einem chinesischen Tier­kreiszeichen gewidmet sind. Der "Chine­sische Affe" ist Startschuss einer bis ... [mehr]

Hamburgs "unerkannte" Rarität - die MiNr. 12 I.

(wm/im) Dass ein Hamburger Auktions­haus - Auction Galleries Hamburg, vormals Schwanke GmbH - bei seiner dritten Auktion am 3. und 4. März 2017 rund 100 Lose zum altdeutschen Sammelgebiet Ham­burg anbietet, ist eigentlich nichts ... [mehr]